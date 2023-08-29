Çin ve ABD Ticaret Bakanları Ekonomik ve Ticari Meseleleri Görüştü

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile görüşerek, Endonezya'da varılan uzlaşının hayata geçirilmesi ve ekonomik ticari meseleleri ele aldılar.

BEİJİNG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Salı günü konuk ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile başkent Beijing'de bir araya geldi.

İki taraf, iki ülkenin liderleri tarafından Endonezya'nın Bali adasında varılan önemli uzlaşının hayata geçirilmesinin yanı sıra ortak ilgi alanlarına giren ekonomik ve ticari meseleler hakkında samimi, yararlı ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdi.

Çin tarafı, görüşmede ABD'nin 301. Madde tarifeleri, Çin mallarına yönelik ihracat kontrolleri ve iki yönlü yatırım kısıtlamaları gibi uygulamalarına dair ciddi endişelerini gündeme getirdi.

İki taraf, iletişimi sürdürmeye ve iki ülkenin işletmelerini yararlı işbirlikleri gerçekleştirme konusunda desteklemeye devam etme kararı aldı.