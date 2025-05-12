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Çin ve ABD Tarife İndiriminde Anlaştı

Çin ve ABD Tarife İndiriminde Anlaştı
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Çin ve ABD, Cenevre'de yapılan üst düzey ticaret müzakerelerinde bazı tarifelerin 90 gün boyunca azaltılması konusunda anlaşma sağladı. Çin, ABD ürünlerine uygulanan gümrük vergisini yüzde 125'ten yüzde 10'a indirirken, ABD de Çin ürünlerine uygulanan gümrük vergisini yüzde 145'ten yüzde 30'a düşürdü.

ÇİN ile ABD ortak bir açıklama yayınlayarak anlaşma sağladıklarını ve bazı tarifelerin 90 gün boyunca azaltılacağını açıkladı.

Çin ile ABD, İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi. Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, 10-11 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen üst düzey ticaret müzakerelerinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini açıkladı. Çin ile ABD bu sabah saatlerinde ortak bir açıklama yayınlayarak anlaşma sağladıklarını ve bazı tarifelerin 90 gün boyunca azaltılacağını açıkladı. Çin, ABD ürünlerine uygulanan gümrük vergisini 90 gün için yüzde 125'ten yüzde 10'a indirdi. ABD ise Çin ürünlerine uygulanan gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a indirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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