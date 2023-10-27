Çin ve ABD Mali Çalışma Grubu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin-ABD mali çalışma grubunun ilk toplantısı Çarşamba günü video bağlantısı aracılığıyla gerçekleştirildi.

Çin Merkez Bankası'ndan Cuma günü yapılan yazılı açıklamaya göre iki taraf; parasal ve finansal istikrar, finansal düzenleme, sürdürülebilir finans, kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadele, küresel finansal yönetişim ve ortak ilgi alanlarına giren diğer önemli konularda profesyonel, faydaya dayalı, samimi ve yapıcı iletişim kurdu.

Merkez Bankası, tarafların iletişimi sürdürme konusunda anlaştığını bildirdi.

Toplantı, iki ülke lideri arasında Bali'deki toplantıda varılan önemli uzlaşı ile Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin-ABD ekonomik ve ticari işler baş temsilcisi He Lifeng ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen arasında varılan uzlaşının devamı niteliğindeydi.

Çarşamba günü yapılan toplantıya Çin Merkez Bankası ve ABD Hazine Bakanlığı'ndan bakan yardımcıları eş başkanlık ederken, Çin Ulusal Mali Düzenleme İdaresi ve Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'ndan yetkililerin yanı sıra ABD Merkez Bankası ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan temsilciler de iştirak etti.