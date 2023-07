Çin ve ABD Ekonomik ve Ticari İlişkileri Birbirinden Ayrılamaz

NEW YORK, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in New York Başkonsolosu Huang Ping, Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin Pasifik'in her iki yakasını birbirine bağladığını ve "et ve tırnak" gibi birbirinden ayrılamaz olduğunu belirtti.

Huang, Salı günü New York, Manhattan'daki Javits Center'da düzenlenen 24. Çin Tekstil ve Hazır Giyim Ticaret Fuarı'nın açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Son birkaç yıldır dünya köklü değişikliklerden geçti ve Çin-ABD ilişkileri bazı güçlüklerle karşılaştı. Ancak değişmeyen şeyler de söz konusu. Öncelikle Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği her iki taraf için de faydalı. İkincisi iki ülke yüksek oranda birbirini tamamlıyor ve birbirine bağımlı" ifadelerini kullandı.

Başkonsolos, "Tekstil sektörü buna iyi bir örnek teşkil ediyor. Tekstil ve giyim olmadan yaşayamayız. Tekstil ve giyim, iki halk arasındaki dostluk bağlarını örüyor" dedi.

Dünyanın en büyük ve en eksiksiz tekstil sanayi zincirine sahip Çin'in dünyanın bir numaralı tekstil üreticisi, ihracatçısı ve tüketicisi olduğunu kaydeden Huang, ABD'nin de büyük bir tekstil tüketicisi olduğunu belirtti. Huang, iki ülkenin tekstil sektörlerine "fırsatları değerlendirme, işbirliğini güçlendirme ve Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunma" çağrısı yaptı.

Huang, "İki ülke arasındaki bu tür karşılıklı bağımlılık ve tamamlayıcı birliktelik, uzun vadeli ve istikrarlı işbirliğine dayalı bir ilişkiyi gerektiriyor" diye konuştu.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Tekstil Endüstrisi Alt Konseyi Başkan Yardımcısı Zhang Tao ise Çin'in 2020'den 2022'ye kadar yıllık ortalama tekstil ve hazır giyim ihracatının, 300 milyar ABD dolarını geçerek 2022'de 323,3 milyar ABD doları ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını kaydetti.