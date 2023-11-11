Çin ve ABD Ekonomik İlişkileri Üzerine Görüşmeler Gerçekleştirildi
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Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile San Francisco'da görüşmeler gerçekleştirdi. İki taraf, ekonomik ilişkilerin sağlıklı bir yola sokulması için çaba sarf etti.
SAN FRANCİSCO, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin-ABD ekonomik ve ticari işler baş temsilcisi He Lifeng, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Francisco kentinde ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi, 9 Kasım 2023. (Fotoğraf: Wu Xiaoling/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Ekonomi