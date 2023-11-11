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Çin ve ABD Ekonomik İlişkileri Üzerine Görüşmeler Gerçekleştirildi

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile San Francisco'da görüşmeler gerçekleştirdi. İki taraf, ekonomik ilişkilerin sağlıklı bir yola sokulması için çaba sarf etti.