Çin ve ABD, Ekonomi Alanında Çalışma Grupları Kuruyor

Çin ve ABD, ekonomi alanında iki çalışma grubu kurma kararı aldı. Bu kararla, liderlerin Bali'deki toplantıda vardıkları mutabakatların takip edilmesi hedefleniyor.

BEİJİNG, 23 Eylül (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanlığı, Çin ve ABD'nin ekonomi alanında iki çalışma grubu kurmaya karar verdiğini duyurdu.

Bakanlıktan Cuma günü yapılan açıklamaya göre bu kararla, iki ülke liderlerinin Bali'deki toplantıda vardıkları önemli ortak mutabakatların takip edilmesi amaçlanıyor. Karar, Çin'in Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari işler baş sorumlusu olan Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile ABD Hazine Bakanı Janet Yellen arasında varılan uzlaşının ardından alındı.

Çalışma grupları, ekonomik ve mali sektörleri kapsayacak. Ekonomi çalışma grubuna, Çin Maliye Bakanlığı ve ABD Hazine Bakanlığı'ndan bakan yardımcıları eş başkanlık edecek.

Mali çalışma grubuna, Çin Merkez Bankası ve ABD Hazine Bakanlığı'ndan bakan yardımcıları eş başkanlık edecek.

İki çalışma grubu, ekonomi ve maliye konularında iletişimi ve alışverişi güçlendirmek üzere düzenli ve geçici toplantılar düzenleyecek.