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Çin ve ABD Arasında E-ticaret Hava Kargo Rotası Açıldı

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Shenyang kentinde bulunan Taoxian Uluslararası Havalimanı'nda bir uçağa kargo yükleyen personel, 13 Kasım 2023. Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang ile ABD'nin Chicago kentini birbirine bağlayan bir e-ticaret hava kargo rotası Pazartesi günü açıldı.