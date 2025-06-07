Çin ve AB Elektrikli Araç Anlaşmasında Son Aşamaya Geldi

Çin ve AB Elektrikli Araç Anlaşmasında Son Aşamaya Geldi
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Çin Ticaret Bakanlığı, elektrikli araç fiyat taahhüdü anlaşması müzakerelerinde önemli bir aşamaya gelindiğini duyurdu. Ticaret Bakanı Wang Wentao ve AB Ticaretten Sorumlu Üye Maros Sefcovic arasındaki görüşmelerde yeni teknik yolların araştırılabileceği belirtildi.

ÇİN Ticaret Bakanlığı, Çin ve AB arasında elektrikli araç fiyat taahhüdü anlaşmasına ilişkin müzakerelerde son aşamaya gelindiğini duyurdu.

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Ticaret Bakanı Wang Wentao'nun Fransa'ya yaptığı ziyaret kapsamında, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile görüştüğü hatırlatıldı. Açıklamada, iki taraf arasında elektrikli araç fiyat taahhüdü anlaşmasına ilişkin müzakereler konusunda AB'nin yeni teknik yolların da araştırılabileceği önerisinde bulunduğu, Çin'in AB'nin önerisinin uygulanabilirliğini hukuki ve teknik açılardan değerlendireceği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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