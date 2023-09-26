Çin ve AB Arasındaki Ekonomik ve Ticari Diyaloğun Sonuçları Açıklandı

Çin Ticaret Bakanlığı, 10. Çin-AB Üst Düzey Ekonomik ve Ticari Diyaloğu'nun faydalı ve verimli geçtiğini bildirdi. İki taraf arasında makroekonomik politika koordinasyonu, işbirliği, iş ortamının iyileştirilmesi ve finans sektörünün açılımı gibi konularda bir dizi sonuca ulaşıldı.

BEİJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Pazartesi günü Beijing'de düzenlenen 10. Çin-AB Üst Düzey Ekonomik ve Ticari Diyaloğu'nun "faydalı, samimi ve verimli" geçtiğini bildirdi.

Bakanlık sözcüsü Salı günü yaptığı açıklamada, iki tarafın makroekonomik politika koordinasyonu, sanayi ve tedarik zincirleri işbirliği, iş ortamının iyileştirilmesi, Dünya Ticaret Örgütü reformu, finans sektörünün iki yönlü açılımı ve mevzuata ilişkin işbirliği konularında bir dizi sonuca ve fikir birliğine ulaştığını söyledi.

Sözcü, Çin ve Avrupa Birliği'nin (AB), diyalog ve işbirliğinin ortak kalkınma ve refah için hayati önem taşıdığı, hele de dünyanın köklü değişimlerden geçtiği ve küresel ekonominin toparlanma mücadelesi verdiği bir ortamda özellikle önemli olduğu konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Bu yılın Çin-AB kapsamlı stratejik ortaklığının kuruluşunun 20. yıldönümü olduğunu hatırlatan sözcü, iki tarafın liderleri tarafından varılan önemli mutabakatı uygulamak, küresel kalkınmaya yönelik güven oluşturmak için faydaya dayalı ikili işbirliğinde sağlıklı ve istikrarlı ilerlemeyi teşvik etmek ve 24. Çin-AB liderler toplantısı için ekonomik ve ticari alanda hazırlık yapmak üzere iki tarafın da istekli olduğunu kaydetti.