1. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'ndan çeşitli görüntüler

Pazartesi günü sona eren 23. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı (CIFIT) yabancı yatırımcılara yeni fırsat kapıları açarken, güvenlerini de artırdı.

Cuma günü Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde başlayan fuar 102 ülke ve bölgeden şirketin katılımıyla gerçekleşti.

Çin'in yeşil ve düşük karbon endüstrisine ilgi gösteren yabancı şirketler, ülkenin düşük karbon endüstri pazarının büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyor.

"Çin'deki yeşil ve düşük karbon endüstrisinin büyük gelişme gösterdiğini düşünüyorum. Çin'in enerji alanında bir nevi liderlik üstlendiğini görebiliyorum. Yeşil teknoloji ve yeşil inovasyon için bir tür merkez inşa ediyoruz. O nedenle Çin'deki yatırımcılarla bağlantı kurmak ve görüşmek için buraya geldik. Çin pazarının, şirketlerin büyümesini ve küresel düzeyde genişlemesini sağlayacağından son derece eminim."

"Çin son derece iyi bir konumda bulunuyor. Hem bol miktarda biyokütle kaynaklarına sahip hem de çift karbon hedefine yönelik olarak merkezi hükümetten gelen güçlü bir siyasi isteklilik söz konusu. Çin ayrıca enerji dönüşümü için gerekli ekipmanlar ve tüm ekipmanların tedarik zinciri bakımından lider bir ülke. Dolayısıyla bu karbonsuzlaşma serüveni, Maersk ile Çin arasındaki uzun süreli ilişkide çok önemli bir sonraki aşamayı temsil ediyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xiamen'den bildiriyor. (XHTV)