Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'nda Yatırım Ortamı Değerlendirildi

Çin'in güneyindeki Amerikan Şirketler Derneği Başkanı, Çin'deki yatırım ortamının her zaman iyi olduğunu ve iyi olmaya devam edeceğini söyledi. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'nda yapılan açıklamada, Çin'in yatırım politikalarının yabancı şirketler için daha cazip hale getirildiği belirtildi.

1. 23. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı alanından çeşitli görüntüler

Çin'in güneyindeki Amerikan Şirketler Derneği (AmCham South China) Başkanı Harley Seyedin, Çin'deki yatırım ortamının "her zaman iyi olduğunu ve iyi olmaya devam edeceğini" söyledi.

Seyedin bu açıklamayı Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde Cuma günü başlayan 23. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'nda (CIFIT) yaptı.

"Çin'in yatırım ortamı her zaman iyiydi ve iyi olmaya devam ediyor. Elbette hükümetin uygulamaya koyduğu ve yabancı şirketlerin Çin'de yatırım yapmasını kolaylaştıran ve daha da cazip hale getiren pek çok yeni politika var. Hem bir yatırımcı olarak hem de Çin'in güneyindeki Amerikan Şirketler Derneği başkanı olarak 30 yılı aşkın bir süredir Çin ekonomisiyle iç içeyim. Gerçek şu ki Çin ekonomisi dirençli çünkü Çin pazarının büyümeye devam edeceği ve büyük bir potansiyele sahip olduğu konusunda hiçbir şüphe yok. Çin, bizim parçası olmak istediğimiz bir pazar olmaya devam edecek. Çin halkına teknoloji ve hizmet sunmak ve tabii ki aynı zamanda geçmişte olduğu gibi onlardan en iyi şekilde istifade etmek istiyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xiamen'den bildiriyor.

(XHTV)