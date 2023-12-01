Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nda Yeşil Tarım Zinciri Sergisi Yoğun İlgi Gördü

BEİJİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nda (CISCE) yeşil tarım zinciri sergi alanı yoğun ilgi çekti. Sergi, tarım sektörü zincirinin temel bağlantılarına, kilit teknoloji ve ürünlerine, tohum araştırma ve geliştirmeye, akıllı tarım uygulamalarına, akıllı tarım makineleri ve ekipmanlarına, bölgesel olarak ayırt edici tarımsal işlenmiş ürünlere ve tarımla ilgili finansal ve lojistik hizmetlere odaklanıyor.