Çin, Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı düzenliyor

Çin, üst düzey dışa açılmanın yeni platformu olarak ilk uluslararası tedarik zinciri fuarını geliştirmek üzere adımlar atıyor. 1. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı (CISCE) 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında Beijing'de düzenlenecek.

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin, üst düzey dışa açılmanın yeni platformu olarak ilk uluslararası tedarik zinciri fuarını geliştirmek üzere adımlar atıyor.

1. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı (CISCE) 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında Beijing'de düzenlenecek. Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Başkanı Ren Hongbin, Pazar günü yaptığı açıklamada fuarın açılmasına 100 gün kala hazırlık çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Fuara şimdiden 300'ü aşkın Çinli ve yabancı işletmenin katılım teyidi yaptığını kaydeden Ren, bu durumun "fuarın ve Çin pazarının güçlü cazibesini" yansıttığını dile getirdi.

Çin Ulusal Makine Sanayi Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Zhou Kaiquan, şirketin fuarda son teknolojik başarılarını ve modern akıllı tarım makinelerini sergileyeceğini belirtti.

Fuarın ilki gerçekleştirildiğinde şirketin endüstriyel zincirdeki ilk, orta ve son aşamalardaki işletmelerle bağlantıya geçeceğini kaydeden Zhou, şirketin dünya çapındaki tarımsal makine endüstrisi ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarını sürdürme konusunda işbirliği aramayı umduğunu söyledi.

GE Healthcare Çin Başkanı ve CEO'su Zhang Yihao, şirketin an itibarıyla Çin'de beş üretim üssü ile yaklaşık 7.000 çalışanının bulunduğunu, Çin'e daha ileri üretim teknolojileri ve üretim hatları getirmeyi planladığını ifade etti.

CISCE'de akıllı araçlar, yeşil tarım, temiz enerji, dijital teknoloji ve sağlıklı yaşam kategorilerinde beş tedarik zinciri yer alacak. Fuarda ayrıca bir tedarik zinciri hizmeti sergi alanı da bulunacak.