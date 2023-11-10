Çin Uluslararası Tarım Ticareti Fuarı Qingdao'da Başladı

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde düzenlenen 20. Çin Uluslararası Tarım Ticareti Fuarı, yurtiçi ve yurtdışından 30.000'den fazla alıcıyı çekiyor. Fuarda 11 sergi alanında 3.000 işletme tarafından getirilen 20.000'den fazla tarımsal ürün sergileniyor. Ayrıca, 18 ülke ve bölgeden işbirliği ortağı arayışındaki işletmeler de katılıyor.

JİNAN, 10 Kasım (Xinhua) -- 20. Çin Uluslararası Tarım Ticareti Fuarı, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde Perşembe günü başladı. Fuar, yurtiçi ve yurtdışından 30.000'den fazla alıcıyı kendine çekti.

Toplamda 120.000 metrekareye yayılan 11 sergi alanının yer aldığı fuarda, 3.000 işletme tarafından getirilen 20.000'den fazla tarımsal ürün sergileniyor. Ürünler arasında tahıl ve yağ, meyve ve sebze, besi ve kümes hayvanları, su ürünleri ve hazır yemekler yer alıyor.

Uluslararası sergi alanı Sri Lanka, Kırgızistan, Özbekistan, İran, Rusya ve Uganda gibi 18 ülke ve bölgeden, işbirliği ortağı arayışındaki işletmeleri bir araya getirdi.

Dört gün sürecek fuarda 425 çiftlik markası lansmanının yanı sıra 30'dan fazla marka tanıtım kampanyası ve yeni ürün tadımlarının yapılması bekleniyor.