Çin Uluslararası Kalkınma Bilgi Merkezi, 2023 Küresel Kalkınma Raporu'nu yayımladı

Çin Uluslararası Kalkınma Bilgi Merkezi tarafından yayımlanan 2023 Küresel Kalkınma Raporu'nda, küresel kalkınmanın yeniden rayına oturtulması için uluslararası işbirliği ve küresel yönetimin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı. Rapor, küresel kalkınmada açığın kapatılması ve BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin hızlandırılması için öneriler sunuyor.

BEİJİNG, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin Uluslararası Kalkınma Bilgi Merkezi tarafından Salı günü yayımlanan 2023 Küresel Kalkınma Raporu'nda, dünya yeni bir çalkantı ve değişim sürecine girmişken küresel kalkınmanın yeniden rayına oturtulması için uluslararası işbirliği ve küresel yönetimin güçlendirilmesinin son derece önemli tedbirler olduğu kaydedildi.

Küresel kalkınmaya ilişkin mevcut durum ve başlıca eğilimlerin kapsamlı şekilde analiz edilip değerlendirildiği raporda, zorlukların üstesinden gelmek için birtakım önlemler önerildi.

Rapor, küresel kalkınmanın yeniden rayına oturtulması, küresel kalkınmadaki açığın kapatılmasına yönelik çabaların bir araya getirilmesi ve BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin uygulanmasının hızlandırılması için öneriler getirmek amacıyla hazırlandı.

Ekonomik küreselleşmeye karşı tepkilerin yanı sıra küresel kalkınma alanında artan belirsizlik ve istikrarsızlığa vurgu yapılan raporda, kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği temelinde tüm ülkelerin ortak ve sürdürülebilir kalkınmasını teşvik etmek ve küresel çapta bir kalkınma topluluğu oluşturmak için çaba gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

Raporda kalkınmaya öncelik verme, halkı ön planda tutma, evrensel fayda ve kapsayıcılığı gözetme, inovasyon ve eylem odaklı yaklaşımları destekleme, doğayla uyum içinde yaşama ve hakiki çok taraflılığa bağlı kalma ilkeleri çerçevesinde çalışmalar yürütülmesi gerektiğinin altı çizildi.

Raporda ayrıca Çin'in büyümedeki itici gücü de vurgulandı. Çin'in yıllık ortalama GSYİH büyüme oranı 1978'den 2022'ye kadar yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşirken, on yıl önce önerilen Kuşak ve Yol İnisiyatifi, kuşak hattındaki ülkelerde 420.000 istihdam yarattı ve yaklaşık 40 milyon insanın yoksulluktan kurtulmasına yardım etti.

Devlet Konseyi Kalkınma Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Long Guoqiang, Çin'in önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin uluslararası toplumdan giderek artan olumlu tepkiler aldığını ve inisiyatife geniş çaplı katılımın gerçekleştiğini belirtti.

Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin Dostlar Grubu'na yaklaşık 70 ülkenin üye olduğunu hatırlatan Long, Çin'in, inisiyatifin hayata geçirilmesini desteklemek için 2022 yılında 32 maddelik bir somut eylem planı açıkladığını ve bunların yarısının gerçekleştirildiğini yahut somut sonuçlar doğurduğunu söyledi.