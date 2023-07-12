Çin Uluslararası İthalat Fuarı Türkiye Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Çin Halk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın Türkiye tanıtım toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Türkiye Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Shaobin, Türkiye'den daha çok kaliteli ürünleri görmek istediklerini ve iki taraf arasındaki iş birliği alanını genişletebileceklerini belirtti.

Çin Halk Cumhuriyeti'nde 6'ncısı düzenlenecek olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) Türkiye tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Türkiye Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Shaobin, 'Biz Türkiye'den; süt ürünleri, kanat ürünleri ve su ürünlerini Çin sofralarında görmek istiyoruz. Türkiye'den daha çok kaliteli ürünleri görmek istiyoruz. Yeni enerji ve turizm gibi alanlarda da iki taraf arasındaki iş birliği alanını daha da genişletebiliriz' dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nde 6'ncısı düzenlenecek olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın Türkiye tanıtım toplantısı İstanbul'da yapıldı. Toplantıya; Türkiye Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Shaobin, Shanghai Ulusal Kongre ve Sergi Merkezi Başkanı Ning Feng, Bank of China Başkanı Gao Xiaoming, DEİK Korhan Kurtoğlu, EIB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi katıldı.

5-10 Kasım'da düzenlenecek olan fuarda; gıda ve tarım ürünleri, otomobiller, akıllı endüstriler ve bilgi teknolojileri, tüketim malları, tıbbi ekipman ve sağlık bakım ürünleri ve hizmet ticareti gibi sektörler yer alıyor.

'ÇİN DÜNYAYA KARGAŞA YERİNE KALKINMA GETİRECEK'

Türkiye Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Shaobin, 'Ekonomik ve ticari meseleleri siyasete karıştırmak, yalnızca küresel ekonomiyi bozacak ve küresel ticaretin maliyetini artıracaktır. Biz buna tamamen karşı çıkıyoruz. Siz de takip ediyorsunuz, devlet başkanımız küresel kalkınma inisiyatifi, küresel güvenlik inisiyatifi ve küresel medeniyet inisiyatifi ortaya koydu. Bu tamamen Çin'in dünyaya kargaşa yerine kalkınma getireceğini gösteriyor. Bu yılın 8 Ocak tarihinde Çin, salgın tedbirlerini düzenledi. Ardından ekonomik kalkınmayı hızlandırmaya devam ediyor. Tüketim ve yatırımı güçlü şekilde toparlıyor' dedi.

'ÇİN YABANCI YATIRIM KAPSAMINI GENİŞLETECEK'

Liu Shaobin, 'Burada şunu vurgulamak istiyorum; Çin yabancı yatırım kapsamını genişletecek ve yabancı yatırım teşvik hizmetlerini iyileştirecek. Dünyada yeni yatırım fırsatları sağlayacaktır. Çin- Türkiye arasındaki ekonomik ilişkileri son yıllarda istikrar kaydetti. Çin şu anda Türkiye'nin dünyada en büyük üçüncü, Asya'da ise en büyük ticaret ortağıdır. Bu ikili olarak ticarette büyük potansiyele sahibiz. Elbette dengesiz ticaret yapısı söz konusu. Biz Çin olarak Türkiye'ye çok fazla veriyoruz. Türkiye ise açık veriyor' şeklinde konuştu.

'İKİLİ ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİ DAHA DA GELİŞTİRİLEBİLİR'

Liu Shaobin sözlerine şunları ekledi:

'İstanbul'a gelmeden önce Gümrük Genel Müdür Yardımcımız, Ankara'da Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile bir dizi görüşmeler yaptı. Biz Çin olarak Türkiye'den süt ürünleri, kanat ürünleri ve su ürünleri Çin sofralarında görmek istiyoruz. Türkiye'den daha çok kaliteli ürünleri görmek istiyoruz. Yeni enerji ve turizm gibi alanlarda da iki taraf arasındaki iş birliği alanını daha da genişletebiliriz.'