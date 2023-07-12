Çin Uluslararası İthalat Fuarı Türkiye Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Çin Halk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın Türkiye tanıtım toplantısı İstanbul'da yapıldı. Türkiye Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Shaobin, Türkiye'den daha çok kaliteli ürünleri görmek istediklerini ve iki taraf arasındaki iş birliği alanını genişletebileceklerini belirtti.

Çin Halk Cumhuriyeti'nde 6'ncısı düzenlenecek olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) Türkiye tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Türkiye Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Shaobin, "Biz Türkiye'den; süt ürünleri, kanat ürünleri ve su ürünlerini Çin sofralarında görmek istiyoruz. Türkiye'den daha çok kaliteli ürünleri görmek istiyoruz. Yeni enerji ve turizm gibi alanlarda da iki taraf arasındaki iş birliği alanını daha da genişletebiliriz" dedi.