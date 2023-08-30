Çin Uluslararası İthalat Fuarı öncesinde arz ve talep eşleştirme toplantısı düzenlendi

6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı öncesindeki arz ve talep eşleştirme toplantısı, Shenzhen'de başladı. Toplantı, CIIE'nin farklı sergi alanlarından katılımcılar için iletişim platformu sağladı.

SHENZHEN, 30 Ağustos (Xinhua) -- 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) öncesindeki arz ve talep eşleştirme toplantısı, Salı günü Shenzhen'de başladı. Toplantı, Guangdong-Hong Kong-Macao Büyük Körfez Bölgesi'nden 200'den fazla işletme ile CIIE'nin Akıllı Sanayi ve Bilişim Teknolojisi, Gıda ve Tarım Ürünleri ve Hizmet Ticareti sergi alanlarından yaklaşık 60 katılımcı için iletişim platformu oluşturdu.