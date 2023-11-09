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Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda İranlı Katılımcının Standı

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) İranlı bir katılımcının standı, 8 Kasım 2023. Shanghai kentinde devam eden Çin Uluslararası İthalat Fuarı, iş fırsatlarının yanı sıra farklı ülke ve bölgelerden katılımcıların kendi özgün kültürlerini dünyaya tanıtmaları için de elverişli bir platform görevi görüyor.