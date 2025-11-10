Haberler

Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda 83,5 Milyar Dolar İthalat Anlaşması İmzalandı

Güncelleme:
Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) 5-10 Kasım tarihleri arasında imzalanan ithalat anlaşmalarının toplam değeri, geçen yıla göre %4,4 artışla 83,5 milyar dolara ulaştı. Çin Başbakanı Li Çiang, fuarın açılışında serbest ticaret mesajı verdi.

Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) bu yıl Çinli alıcıların, yabancı firmalarla toplam değeri 83,5 milyar doları bulan ithalat anlaşmaları imzaladığı bildirildi.

Şanghay yerel yönetimine bağlı CIIE Bürosundan yapılan açıklamaya göre, 5- 10 Kasım'da şehirde düzenlenen fuara, farklı ülkelerden 4 bin 108 firma katıldı.

8'inci kez düzenlenen uluslararası fuarda bu yıl imzalanan anlaşmaların toplam değeri, geçen yıla kıyasla yüzde 4,4 artarak 83,5 milyar dolara ulaştı.

Çin Başbakanı Li Çiang, 5 Kasım'da fuarın açılışında yaptığı konuşmada, dünya ekonomisinde korumacı eğilimlerinin arttığı, gümrük tariflerinin tartışıldığı bir dönemde Çin'in, serbest piyasaya ve serbest ticarete bağlı kalacağı ve geniş tüketici pazarını uluslararası işletmelere daha fazla açacağı mesajı vermişti.

Çin'in yüksek nitelikli kalkınma için iç talebi ve özellikle de tüketimi artırmayı, 1,4 milyarı aşan geniş tüketici pazarının potansiyelini canlandırmayı hedeflediğini kaydeden Li, uluslararası alanda sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı işleyişi için açık ve kapsayıcı bir kalkınma ortamını yaratmak üzere tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurgulamıştı.

Çin Uluslararası İthalat Fuarı

Çin, CIIE'yi, ilk kez 2018'de, ABD ile karşılıklı gümrük tarifelerinin yükseltilmesiyle tetiklenen "ticaret savaşının" başlamasının ardından düzenlemişti.

Her yıl düzenlenen etkinlik, yabancı işletmeler için Çin'deki merkezi hükümet ve yerel hükümetler, kurumsal ve bireysel alıcılarla ilişki kurabilmek için önemli bir platform olarak görülüyor.

Bu yılki fuarın, ABD ile Çin arasında geçen hafta tarifeler konusunda varılan geçici uzlaşmanın hemen sonrasına denk gelmesi, yapılan anlaşmalara olumlu yansıdı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 30 Ekim'de Güney Kore'nin Busan şehrinde yaptığı görüşmede, taraflar, "karşılıklı tarifeler" kapsamında birbirlerine getirdikleri ek tarifeleri 10 Kasım'dan itibaren bir yıl erteleme konusunda anlaşmıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
