Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na Yabancı Liderler Katılacak

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Cuma günü yaptığı açıklamada, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Küba Başbakanı Manuel Marrero Cruz, Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov ve Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic'in de aralarında bulunduğu yabancı liderlerin Çin Başbakanı Li Qiang'ın daveti üzerine 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) açılış törenine ve ilgili etkinliklere katılacağını duyurdu.

6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) 5-10 Kasım tarihleri arasında Shanghai kentinde gerçekleştirilecek.