Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na 280'den fazla Fortune 500 şirketi katılacak

Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) Bürosu, bu yıl düzenlenecek olan 6. CIIE için sektörlerinde lider 280'den fazla Fortune 500 işletme ve şirketinin katılım kaydı yaptığını duyurdu. Fuar, 5-10 Kasım tarihleri arasında Shanghai'da gerçekleştirilecek.

Çin'in doğusundaki Shanghai'daki Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nin gece manzarası, 5 Kasım 2022. (Fotoğraf: Liu Ying/Xinhua)

SHANGHAİ, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) Bürosu Cuma günü yaptığı açıklamayla bu yıl 5- 10 Kasım tarihlerinde Shanghai'da düzenlenecek 6. CIIE için sektörlerinde lider 280'den fazla Fortune 500 işletme ve şirketinin katılım kaydı yaptırdığını duyurdu.

Bu yılki fuarda sergi alanındaki 330.000 metrekarenin üzerindeki stantların hazırlanmasına yardımcı olmaları için şirketlerle anlaşma yapılmış durumda.

CIIE Bürosu Müdür Yardımcısı Sun Chenghai, büronun daha fazla katılımcı çekebilmek için yılın başından bu yana 30'un üzerinde ülke ve bölgede çok sayıda tanıtım faaliyeti yürüttüğünü söyledi.

Dünyada ithalata adanmış ilk fuar olan CIIE, önceki yıllarda verimli sonuçlara ulaştı.