Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na 100 Gün Kaldı

6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) başlamasına 100 gün kaldı. Küresel şirketler fuara katılarak Çin pazarındaki yeni fırsatları kucakladıklarını söylüyor.

SES 1 (Çince): OLGA GUBINA, Svitlogorie China (Rus dondurma şirketi) CEO'su:

"Başlangıçta Çin pazarını iyi anlayamamıştık. Çinli tüketicilerin nelerden hoşlandığını bilmiyorduk. Ancak her geçen yıl daha da iyiye gidiyoruz. Asıl atılımı ise geçen yıl CIIE'nin de içinde bulunduğu birçok fuara katılarak gerçekleştirdik. Şu anda ünlü Rus waffle külah dondurmamızı Çin pazarına getiriyoruz. Gelecek yıl ürün yelpazemizi başka ürün kategorileriyle genişletmeyi planlıyoruz."

SES 2 (İngilizce): MARCO RUSSO CAMMEI, İtalyan mücevher markası Russo Cammei'nin Başkanı:

"Biliyorsunuz, bu etkinliği çok seviyoruz çünkü bize Çin halkının ürünlerimize duyduğu tutkunun ne kadar büyük olduğunu anlama fırsatı sunuyor. Dolayısıyla fuara normal bir şekilde geri dönme fırsatına sahip olduğumuz için gerçekten heyecanlıyız. Harika bir etkinlik olacağını düşünüyoruz."

Bu yıl 5- 10 Kasım tarihleri arasında Shanghai'da altıncısı düzenlenecek olan CIIE için 280'den fazla Fortune 500 işletmesi ve sektörlerinde öncü şirketler kayıt yaptırdı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shanghai kentinden bildiriyor.

(XHTV)