Çin Uluslararası İthalat Fuarı, Çin pazarının fırsatlarını paylaşmak için bir davet

Brüksel'de iş dünyası tarafından yönetilen uluslararası dijital bir dernek olan ChinaEU'nun Başkanı Luigi Gambardella, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE), Çin pazarının fırsatlarını paylaşmak ve karşılıklı fayda için birlikte çalışmak üzere dünyaya sunulan bir davet olduğunu belirtti.

BRÜKSEL, 4 Kasım (Xinhua) -- Brüksel'de iş dünyası tarafından yönetilen uluslararası dijital bir dernek olan ChinaEU'nun Başkanı Luigi Gambardella, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE), Çin pazarının fırsatlarını paylaşmak ve karşılıklı fayda için birlikte çalışmak üzere dünyaya sunulan bir davet olduğunu belirtti.

Gambardella Cuma günü Xinhua ile yaptığı söyleşide, "Çin Uluslararası İthalat Fuarı, Çin'in küreselleşmeye verdiği desteğin ve pazarlarını dünyaya açma isteğinin açık bir göstergesi. Çin Uluslararası İthalat Fuarı, ülkelere ve işletmelere ticari ilişkilerini artırmaları ve Çin'in geniş pazarındaki fırsatları değerlendirmeleri için platform görevi görecek" dedi.

Gambardella'ya göre Çin Uluslararası İthalat Fuarı, Çin'in ticari büyümesine önemli ölçüde katkıda bulunup en çok ihtiyaç duyulan zamanda küresel ticareti artırarak derin bir ekonomik etki yarattı.

Fuarın, dünyanın dört bir yanından iş dünyası liderlerini, hükümet yetkililerini ve sektör uzmanlarını bir araya getirerek benzersiz bir ağ oluşturma platformu sağladığını belirten Gambardella, fuarda kurulacak bağlantıların yeni iş fırsatları ve işbirliklerine yol açabileceğini ifade etti.

Gambardella Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nı aynı zamanda, gelişmiş robotlar, yeni enerjili araçlar (tamamen veya ağırlıklı olarak elektrik enerjisiyle çalışan otomobiller) ve yapay zeka alanında en son yeniliklerin tanıtılacağı bir platform olarak görüyor. Bu teknolojiler bir yandan endüstri trendlerini şekillendirirken diğer yandan küresel zorlukların çözümünde de yer alıyor.

Fuarı, geleceğin teknolojilerini şekillendirmede kilit bir platform olarak değerlendiren yetkili, fuarın bunu mucitler ve pazar arasında köprü görevi görerek, ayrıca ilerleme ve uygulamayı yönlendiren etkileşimi kolaylaştırarak başaracağını belirtti.

Gambardella, "Gelecekte Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın dijital ekonomiler, sürdürülebilir kalkınma ve sağlıklı yaşam alanlarına daha fazla yer vererek evrilmesi bekleniyor" dedi.