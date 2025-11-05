Haberler

Çin Uluslararası İthalat Fuarı Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Şanghay şehrinde başlayan 8. Uluslararası İthalat Fuarı'na dünya genelinden 1000'den fazla temsilci katıldı. Çin Başbakanı Li Çiang, fuar açılışında serbest ticaret vurgusu yaptı ve uluslararası işbirliğine önem verdiklerini belirtti.

Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE), Şanghay şehrinde başladı.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen fuarın açılış törenine, çeşitli ülkelerden 1000'den fazla hükümet ve iş dünyası temsilcisi katıldı.

Çin Başbakanı Li Çiang, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, dünya ekonomisinde korumacı eğilimlerinin arttığı, gümrük tariflerinin tartışıldığı bir dönemde Çin'in, serbest piyasaya ve serbest ticarete bağlı kalacağı ve geniş tüketici pazarını uluslararası işletmelere daha fazla açacağı mesajı verdi.

Çin'in küreselleşmeyi desteklemeyi ve ortaklarıyla ekonomik bağlarını güçlendirmeyi sürdüreceğini belirten Li, "Dünya ekonomisinin yavaşladığı ve uluslararası anlaşmazlıkların yoğunlaştığı bir dönemde eşitlik ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliğine daha fazla sahip çıkmalı, serbest piyasayı ve serbest ticareti daha fazla kucaklamalı, sınır aşan ihtilafları ve problemleri ortak kalkınma yoluyla aşmalıyız." ifadelerini kullandı.

Li, Çin'in yüksek nitelikli kalkınma için iç talebi ve özellikle de tüketimi artırmayı, 1,4 milyarı aşan geniş tüketici pazarının potansiyelini canlandırmayı hedeflediğini, uluslararası alanda ise ticaret ve yatırımları kolaylaştırarak, sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı işleyişini sağlayarak açık ve kapsayıcı bir kalkınma ortamını yaratmak üzere tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Çin Uluslararası İthalat Fuarı

Çin, CIIE'yi, ilk kez 2018'de, ABD ile karşılıklı gümrük tarifelerinin yükseltilmesiyle tetiklenen "ticaret savaşının" başlamasının ardından düzenlemişti.

Her yıl düzenlenen etkinlik, yabancı işletmeler için Çin'deki merkezi hükümet ve yerel hükümetler, kurumsal ve bireysel alıcılarla ilişki kurabilmek için önemli bir platform olarak görülüyor.

Bu yıl 5-10 Kasım'da düzenlenen fuara, farklı ülkelerden 4 bin 108 firma katılıyor.

Bu yılki fuarın, ABD ile Çin arasında geçen hafta tarifeler konusunda varılan geçici uzlaşmanın hemen sonrasına denk gelmesinin, yapılacak anlaşmalara olumlu yansıyacağı öngörülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 30 Ekim'de Güney Kore'nin Busan şehrinde yaptığı görüşmede, taraflar, "karşılıklı tarifeler" kapsamında birbirlerine getirdikleri ek tarifeleri 10 Kasım'dan itibaren bir yıl daha ötelemeye karar vermişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
ABD'yi ayağa kaldıran kaza kamerada! Kargo uçağı bomba gibi patladı

Ülkeyi yangın yerine çeviren kaza kamerada! Uçak bomba gibi patladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü Rus model, Türkiye'de kendisini en çok şaşırtan şeyi açıkladı

Ünlü Rus model, Türkiye'de kendisini en çok şaşırtan şeyi açıkladı
Fenomenler İzmir'de boyoz yedi, gelen hesap dudak uçuklattı

Ünlü isimler İzmir'de boyoz yedi, gelen hesap dudak uçuklattı
İBB'ye veri sızıntısı soruşturması! Bakan Yerlikaya infial yaratan iddiayı yalanladı

Bakan Yerlikaya'yı küplere bindiren iddia: Alçak bir algı çalışması
Aydın'daki bağ evinde patlama! Dakikalar içinde küle döndü

Ali Koç'un evinde patlama! Dakikalar içinde küle döndü
Ünlü Rus model, Türkiye'de kendisini en çok şaşırtan şeyi açıkladı

Ünlü Rus model, Türkiye'de kendisini en çok şaşırtan şeyi açıkladı
Atlas Okyanusu'nda 1,7 ton uyuşturucu madde taşıyan denizaltı ele geçirdi

Denizaltıdan çıkanlar soluğu okyanusta alan polisi bile şaşırttı
Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi

Kırmızı kartların bedeli ağır oldu! Orkun ve Sergen'e büyük şok
Yangında 5 çocuğu ölmüştü! Anneye neticeyi öngörmesi mümkün olmadığı için ceza verilmemiş

5 çocuğu yangında ölmüştü! İşte anneye ceza verilmemesinin gerekçesi
Kadın yolcular tartıştı, bedeli taksici ödedi

Kadın yolcular tartıştı, bedeli taksici ödedi
Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı

2 holdinge kayyum atandı
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Kilosu etle yarışıyor! Japonların gözdesi 'beyaz altın'da hasat başladı

Japonların gözdesi "beyaz altın"da hasat başladı
Kimlik isteyen polise sosyal medyasını açtı, 46 bin lira ceza yedi

Kimlik isteyen polise sosyal medyasını açtı, 46 bin lira ceza yedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.