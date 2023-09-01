Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı, Yüksek Kaliteli Uluslararası Ticareti Artırmak İçin Platform Oluşturacak

Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Selçuk Çolakoğlu, Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın (CIFTIS), yüksek kaliteli uluslararası ticareti artırmak üzere birtakım yenilikçi projelerin tanıtımı için sağlam bir platform oluşturacağını belirtti. Fuar, karbon nötrlüğü, yapay zeka ve metaverse gibi sektörlerin geleceğini şekillendirecek.

Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Shougang Park'tan bir görünüm, 31 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Ma Ping/Xinhua)

Çolakoğlu, Çin ekonomisindeki gelişmeler ve bunların uluslararası ticaretteki yansımalarının, önümüzdeki yıllarda dünyada daha fazla yüksek değerli ticaret yapılacağını gösterdiğini belirtti.

İSTANBUL, 1 Eylül (Xinhua) -- Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Selçuk Çolakoğlu, yaklaşan Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın (CIFTIS), yüksek kaliteli uluslararası ticareti artırmak üzere birtakım yenilikçi projelerin tanıtımı için sağlam bir platform oluşturacağını belirtti.

Çolakoğlu, kısa süre önce Xinhua ile yaptığı söyleşide CIFTIS'in karbon nötrlüğü, yapay zeka ve metaverse dahil olmak üzere birçok sektörün geleceğini şekillendireceğini söyledi.

Akademisyen, "Sürdürülebilir kalkınma için yeşil kalkınma çok önemli hale geldi. Bu nedenle fuar da özellikle üretimde sıfır karbon emisyonu yaratmak için yeşil kalkınmaya odaklanıyor. Bu bağlamda, fuarın yeşil kalkınma olan ana gündemi, genel olarak küresel ekonomide daha sürdürülebilir kalkınma yaratmak için de önemli" dedi.

Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Shougang Park'tan bir görünüm, 31 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

Çolakoğlu, CIFTIS'in ayrıca yapay zeka ve metaverse alanındaki yeni gelişmeler ile bunların farklı sektörlere entegrasyonuna odaklanmasının beklendiğini ifade etti.

Popülaritesi giderek artan yapay zekanın, üretim veya ticaret için birçok yeni yaratıcı alan oluşturması bakımından ekonomik faaliyetlerde önemli bir başlık haline geldiğini belirten Çolakoğlu, küresel ekonomideki yükselen trend açısından yapay zekanın fuarda ele alınacak olmasının son derece isabetli olduğunu söyledi.

Akademisyen ayrıca, Çin'in pandemi sonrasında küresel ekonominin toparlanması ve kalkınmasına büyük katkıda bulunduğuna işaret etti.

Çolakoğlu, "Çin, özellikle daha yüksek teknoloji kapasitesine, katma değeri daha yüksek üretim ve ticaret kapasitesine doğru bir dönüşümden geçiyor" dedi.

Akademisyen, "Çin son yıllarda daha yüksek kaliteli kalkınmaya daha fazla önem vererek yüksek teknolojili endüstrilere, yeşil kalkınmaya ve yapay zeka ile ilgili üretime daha fazla odaklanıyor" şeklinde konuştu.

Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Shougang Park'ta 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı için düzenlenen eğitime katılan gönüllüler, 31 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Chen Shuo/Xinhua)

Çolakoğlu, Çin ekonomisindeki bu gelişmelerin ve bunların uluslararası ticaretteki yansımalarının, önümüzdeki yıllarda dünyada daha fazla yüksek değerli ticaret yapılacağını gösterdiğini belirtti.

Hizmet ticareti alanında dünyanın en büyük ve en kapsamlı fuarlarından biri olan CIFTIS, bu yıl 2-6 Eylül tarihleri arasında Beijing'de düzenlenecek.

"Açıklık, kalkınmayı getirir; işbirliği ise karşılıklı fayda sağlayan bir gelecek yaratır" temasıyla düzenlenecek 2023 CIFTIS, forumlar, müzakereler ve zirveler dahil olmak üzere 202 farklı etkinliğe sahne olacak.