Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı geleceği şekillendirecek

Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Selçuk Çolakoğlu, Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın (CIFTIS) karbon nötrlüğü, yapay zeka ve metaverse dahil olmak üzere birçok sektörün geleceğini şekillendireceğini söyledi. Fuarın yeşil kalkınma ve sürdürülebilir kalkınma üzerine odaklandığı belirtildi.

1. Bir önceki CIFTIS'ten çeşitli görüntüler

2. Çin'den çeşitli görüntüler

Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Selçuk Çolakoğlu, yaklaşan Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın (CIFTIS) karbon nötrlüğü, yapay zeka ve metaverse dahil olmak üzere birçok sektörün geleceğini şekillendireceğini söyledi.

"Fuarın yeşil kalkınma olan ana gündemi, genel olarak küresel ekonomide daha sürdürülebilir kalkınma yaratmak için de önemli.

Yapay zeka, ekonomik faaliyetlerin ana ilgi alanı haline geldi ve aynı zamanda genel olarak üretim veya ticaret için birçok yeni yaratıcı alan yarattı. Yapay zeka her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Bu bağlamda, fuar yapay zeka konusuna başka bir mercek tutuyor. Bu da çok yerinde bir karar."

CIFTIS'in 2-6 Eylül tarihlerinde Beijing'de yapılması planlanıyor. Çin'in yüksek standartlı dışa açılma çabalarının bir göstergesi olarak fuar, hizmet ticaretinin hızlı büyümesini sürdürdüğü bir dönemde gerçekleşiyor.

Resmi veriler, Çin'in hizmet ticaretinin toplam değerinin 2022 yılında önceki yıla göre yüzde 12,9 artarak yaklaşık 6 trilyon yuana (yaklaşık 833,5 milyar ABD doları) ulaştığını gösterdi. Çin böylece dokuz yıl art arda dünya genelinde ikinci sıradaki yerini korumuş oldu.

Çolakoğlu'na göre Çin'in, küresel ekonominin pandemi sonrası toparlanmasına ve her açıdan kalkınmasına katkısı çok büyük.

"Çin, özellikle düşük işgücü üretim kapasitesinden daha yüksek teknoloji kapasitesine, katma değeri daha yüksek üretim ve ticaret kapasitesine doğru bir dönüşümden de geçiyor. Çin son yıllarda daha yüksek kaliteli kalkınmaya daha fazla önem vermeye başladı, bu da yüksek teknolojili endüstrilere, yeşil kalkınmaya ve yapay zeka ile ilgili üretime daha fazla odaklanmak anlamına geliyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.(XHTV)