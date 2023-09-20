Çin Uluslararası Endüstri Fuarı başladı

Çin'in Shanghai kentinde düzenlenen 23. Çin Uluslararası Endüstri Fuarı (CIIF), 'Dijital Ekonomi ve Endüstriyel Karbonsuzlaşma' temasıyla başladı.

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 23. Çin Uluslararası Endüstri Fuarı'nda (CIIF) bir boru kesme makinesini inceleyen ziyaretçiler, 19 Eylül 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

SHANGHAİ, 20 Eylül (Xinhua) -- 23. Çin Uluslararası Endüstri Fuarı (CIIF), "Dijital Ekonomi ve Endüstriyel Karbonsuzlaşma" temasıyla Salı günü Çin'in Shanghai kentinde başladı.

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 23. Çin Uluslararası Endüstri Fuarı'nda (CIIF) bir robotun yanında ziyaretçilerle konuşan bir görevli (solda), 19 Eylül 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 23. Çin Uluslararası Endüstri Fuarı'nda (CIIF) kahve yapan bir robotu izleyen ziyaretçiler, 19 Eylül 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 23. Çin Uluslararası Endüstri Fuarı'nda (CIIF) bir araba iskeletine kaynak yapan robotu izleyen ziyaretçiler, 19 Eylül 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 23. Çin Uluslararası Endüstri Fuarı'nda (CIIF) bir ziyaretçiye (sağda) hizmet eden bir hizmet robotu, 19 Eylül 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 23. Çin Uluslararası Endüstri Fuarı'nda (CIIF) dört silindirli bir levha haddeleme makinesinin yanında konuşan ziyaretçiler, 19 Eylül 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 23. Çin Uluslararası Endüstri Fuarı'nda (CIIF) bir akü kutusu kaynak sisteminin yanında konuşan ziyaretçiler ve görevliler, 19 Eylül 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 23. Çin Uluslararası Endüstri Fuarı'nda (CIIF) Çin kaligrafisi yazan bir robot, 19 Eylül 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 23. Çin Uluslararası Endüstri Fuarı'nda (CIIF) bir koliyi taşıyan robotu izleyen ziyaretçiler, 19 Eylül 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 23. Çin Uluslararası Endüstri Fuarı'nda (CIIF) bloklardan yapılmış portresini gösteren bir görevli, 19 Eylül 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)