Çin Ulusal Nükleer Şirketi'nin temiz enerji üretimi arttı

BEİJİNG, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in en büyük nükleer enerji operatörlerinden biri olan Çin Ulusal Nükleer Şirketi'nin (CNNC) temiz enerji kaynaklarından toplam elektrik üretimi, ülkenin nükleer santral inşaatı şirketiyle 2018 yılında birleşmesinden bu yana 863,1 milyar kilovat-saate ulaştı.

CNNC, 31 Ocak 2018 tarihinde Çin Nükleer Mühendislik ve İnşaat Şirketi'yle birleşmişti.

CNNC'den Salı günü yapılan açıklamaya göre CNNC'nin temiz enerji üretimi, kömür tüketiminde 262 milyon ton ve karbondioksit emisyonunda 688 milyon ton azalma sağlayarak 2,26 milyar ağaç dikme ve 1,88 milyon hektar alanı ağaçlandırmaya eşdeğer çevresel fayda üretti.

An itibariyle CNNC'nin tamamını işlettiği ya da kontrol hissesine sahip olduğu 25 operasyonel nükleer enerji ünitesi mevcut. Bu üniteler toplam 23,75 milyon kilovat kapasiteye sahip. Şirket ayrıca şu anda inşaat halinde olan ve 16,25 milyon kilovat kapasiteye sahip olması beklenen 15 onaylı nükleer enerji ünitesine sahip bulunuyor.

2022 yılında bu güç üniteleri tarafından üretilen 185,81 milyar kilovat-saat elektrik, ülkenin toplam nükleer enerji üretiminin yüzde 44,48'ine karşılık geldi.

Son beş yılda CNNC, yenilenebilir enerji sektörlerinde güçlü büyüme sergiledi. Rüzgar enerjisi kapasitesi 1,11 milyon kilovattan 5,45 milyon kilovata çıkarak yıllık bazda ortalama yüzde 48,86'lık büyüme gösterdi. Fotovoltaik kapasite ise 620.000 kilovattan şaşırtıcı bir biçimde 13,74 milyon kilovata yükselerek yüzde 169,7'lik ortalama büyüme oranı yakaladı.

CNNC Yönetim Kurulu Başkanı Yu Jianfeng, "Çin'in nükleer sanayi sistemi, son beş yılda tarihi ve sistematik sıçramalar sergiledi ve ülkenin tüm nükleer sanayi zincirindeki kabiliyetleri büyük oranda arttı" ifadelerini kullandı. Yu, ülkenin nükleer enerji araştırma ve geliştirme, inşaat, kurulu kapasite ve operasyonel performans alanlarındaki kabiliyetlerinin, küresel düzeyde öncü konumuna geçtiğini kaydetti.