Çin Ulusal Nükleer Enerji Limited Şirketi Ticari Operasyonlardan Yüksek Elektrik Üretimi Sağladı
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Çin Ulusal Nükleer Enerji Limited Şirketi (CNNP), bu yılın ilk üç çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 6,88 artışla ticari operasyondan 156,16 milyar kilovat-saat elektrik ürettiğini duyurdu. Şirketin açıkladığı verilere göre şebekeye bağlı elektrik, aynı dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,24 artışla 146,84 milyar kilovat-saate ulaştı.
BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin'in önde gelen nükleer enerji üreticilerinden olan Çin Ulusal Nükleer Enerji Limited Şirketi (CNNP), bu yılın ilk üç çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 6,88 artışla ticari operasyondan 156,16 milyar kilovat-saat elektrik ürettiğini duyurdu.
Şirketin açıkladığı verilere göre şebekeye bağlı elektrik, aynı dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,24 artışla 146,84 milyar kilovat-saate ulaştı.
Verilere göre ilk üç çeyrekte üretilen toplam elektrik üzerinden şirketin nükleer enerji ünitelerinden ürettiği kümülatif elektrik, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,57 artışla 139,46 milyar kilovat-saat olurken kümülatif yeni enerji elektrik üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,8 artışla yaklaşık 16,70 milyar kilovat-saate ulaştı.
Şirket, yeni enerji elektrik üretimindeki artışın, bu yıl kurulu yeni enerji kapasitesinin genişletilmesinden kaynaklandığını söyledi.