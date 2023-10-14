Çin Ulusal Nükleer Enerji Limited Şirketi Ticari Operasyonlardan Yüksek Elektrik Üretimi Sağladı

Çin Ulusal Nükleer Enerji Limited Şirketi (CNNP), bu yılın ilk üç çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 6,88 artışla ticari operasyondan 156,16 milyar kilovat-saat elektrik ürettiğini duyurdu. Şirketin açıkladığı verilere göre şebekeye bağlı elektrik, aynı dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,24 artışla 146,84 milyar kilovat-saate ulaştı.

BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin'in önde gelen nükleer enerji üreticilerinden olan Çin Ulusal Nükleer Enerji Limited Şirketi (CNNP), bu yılın ilk üç çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 6,88 artışla ticari operasyondan 156,16 milyar kilovat-saat elektrik ürettiğini duyurdu.

Şirketin açıkladığı verilere göre şebekeye bağlı elektrik, aynı dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,24 artışla 146,84 milyar kilovat-saate ulaştı.

Verilere göre ilk üç çeyrekte üretilen toplam elektrik üzerinden şirketin nükleer enerji ünitelerinden ürettiği kümülatif elektrik, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,57 artışla 139,46 milyar kilovat-saat olurken kümülatif yeni enerji elektrik üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,8 artışla yaklaşık 16,70 milyar kilovat-saate ulaştı.

Şirket, yeni enerji elektrik üretimindeki artışın, bu yıl kurulu yeni enerji kapasitesinin genişletilmesinden kaynaklandığını söyledi.