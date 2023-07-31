Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Kalkınmayı ve Reformu Teşvik Edecek

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, ekonomik istikrara öncelik verme ve istikrarı sağlarken ilerlemeyi sürdürme ilkesine bağlı kalarak, kalkınmayı ve reformu güçlü bir şekilde teşvik edeceğini belirtti. Komisyonun Pazar günü yaptığı toplantıda 6 hedefe vurgu yapıldı.

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, ekonomik istikrara öncelik verme ve istikrarı sağlarken ilerlemeyi sürdürme ilkesine bağlı kalarak, kalkınmayı ve reformu güçlü bir şekilde teşvik edeceğini belirtti.

Çin'in en üst düzey ekonomik kalkınma planlayıcısı olan komisyon, Pazar günü yaptığı toplantıda 6 hedefe vurgu yaptı.

Toplantıda vurgulanan hedefler arasında makro politika düzenlemelerinin güçlendirilmesi, tüketimin teşvik edilmesi ve yatırımların artırılması, reel ekonominin gelişiminin desteklenmesi, reformun ve dışa açılmanın derinleştirilmesi, ekonomik güvenliğin sağlam temellere oturtulması ve kamu refahının iyileştirilmesi yer alıyor.

Toplantıda ayrıca Çin ekonomisinin güçlü bir dirence, muazzam potansiyele ve büyük canlılığa sahip olduğu ve ülke ekonomisinin pozitif temellerinin uzun vadede değişmediği ifade edildi.