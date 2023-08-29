Çin, Ulusal Gıda Güvenliğini Sağlamak İçin 8 Görev Önerdi

Çin Devlet Konseyi tarafından hazırlanan bir rapora göre, Çin ulusal gıda güvenliğini sağlamak için 8 görev önerdi. Bu görevler arasında gıda güvenliği sisteminin güçlendirilmesi, tarımsal korumaya yönelik desteğin artırılması ve modern bir gıda endüstrisi ile dolaşım sistemi inşasının hızlandırılması yer alıyor.

BEİJİNG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi tarafından kısa süre önce hazırlanan bir rapora göre Çin, ulusal gıda güvenliğini sağlamak üzere 8 görev önerdi. Ülkenin gıda güvenliği sisteminin güçlendirilmesi ve kapasite inşası, tarımsal korumaya yönelik desteğin artırılması ve modern bir gıda endüstrisi ile dolaşım sistemi inşasının hızlandırılması da bu görevler kapsamında yer alıyor.

Ulusal gıda güvenliğini sağlama çalışmalarına ilişkin rapor, Pazartesi günü görüşülmek üzere Çin'in en üst düzey yasama organı olan 14. Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin beşinci oturumuna sunuldu.

Raporda, tarım arazisi verimliliğinin artırılması amacıyla sürdürülebilir tarım arazisi kullanımına yönelik bir stratejinin yanı sıra tarım teknolojisinin yenilikçi uygulamalarının hayata geçirilmesi için çaba gösterileceği belirtildi.

Rapora göre, yeterli pazar arzı ve genel olarak istikrarlı faaliyetler sayesinde Çin'in gıda üretimi son yıllarda düzenli şekilde artıyor. Ayrıca ülkenin büyük risk ve zorlukları önleme ve etkisiz hale getirme becerisinin geliştiği ve gıda güvenliği seviyesinin önemli ölçüde yükseldiği belirtiliyor.

Rapora göre, Çin'in yıllık tahıl üretimi art arda sekiz yıl boyunca 650 milyar kilogramı aştı. Geçen yıl ülkenin toplam tahıl üretimi 686,55 milyar kilogram, kişi başına gıda arzı ise 486,1 kilogram olarak gerçekleşti. Rakam, uluslararası gıda güvenliği sınırı olarak kabul edilen 400 kilogramın oldukça üzerinde seyretti.