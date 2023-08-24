Çin Ulaştırma Sektörü Temmuz Ayında İstikrarlı Toparlanma Gösterdi

Çin'in ulaştırma sektörü, Temmuz ayında istikrarlı toparlanmasını sürdürerek ülkenin devam eden ekonomik toparlanmasının göstergelerinden biri oldu. Ülkenin yük hacmi ve liman işlem hacmi artış gösterirken, yolcu ulaşımında da güçlü büyüme yaşandı.

BEİJİNG, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in ulaştırma sektörü, Temmuz ayında istikrarlı toparlanmasını sürdürerek ülkenin devam eden ekonomik toparlanmasının göstergelerinden biri oldu.

Çin Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Sun Wenjian, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, ülkenin yük hacminin Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 artarak 4,74 milyar tona ulaştığını ve Haziran'daki yüzde 4,3'lük artışa göre hızlanan bir büyüme sergilediğini söyledi.

Sun'un verdiği bilgilere göre ülkenin liman işlem hacmi, Temmuz'da yıllık bazda yüzde 6,6 artışla 1,43 milyar tona ulaştı. Konteyner işlem hacmi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artarak 27,05 milyon TEU'ya (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) yükseldi.

Üniversite öğrencilerinin yaz tatili için evlerine dönmesi, aile ziyaretleri ve turistik gezilerin bu dönemde artmasından dolayı yaz seyahat furyasının yaşandığı geçen ay, yolcu ulaşımında güçlü büyüme görüldü.

Ülkenin ulaştırma sektöründe, Temmuz ayında bir önceki yıla göre yüzde 47 artışla 910 milyon yolcu seyahati görüldü.