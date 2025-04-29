Çin-Türkiye Kömür Teknolojisi Forumu İstanbul'da Gerçekleşti

Kömür madenciliği, üretimi ve kullanımında son teknolojilerin ve deneyimlerin paylaşılacağı Çin- Türkiye Kömür Teknolojisi Forum Serisi'nin ilk toplantısı İstanbul'da yapıldı.

Çin Kömür Teknolojileri ve Mühendislik Grubu (CCTEG) ile Türkiye Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) arasında sağlanan mutabakat çerçevesinde başlatılan forum serisinin açılışı, V. Uluslararası Temiz Kömür Teknolojisi ve Milli Enerjide Değer Zinciri Zirvesi ve Fuarı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, etkinlikteki konuşmasında, yerli kömür kaynaklarının ekonomiye katma değer sağlayacak şekilde değerlendirilmesi ve çevresel sorumluluk bilinciyle yeni nesil teknolojilerin kazandırılmasının önemine işaret etti.

Tancan, "Bugün burada atacağımız her adım ülkemizin enerji arz güvenliğine, istihdamına ve sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunacaktır. Ayrıca temiz enerji hedefleri doğrultusunda, yerli kömürümüzün çevreci ve verimli yöntemlerle değerlendirilmesi sadece ekonomik değil çevresel ve sosyal sorumluluklarımız açısından da kritik bir rol üstlenmektedir." dedi.

Çin'in enerji üretimi ve madencilikte dünyanın lider aktörlerinden biri olduğunu belirten Tancan, şunları kaydetti:

"Çin'in bu başarısının arkasında enerji ve madencilik teknolojilerine yaptığı yatırımlar, çevre dostu üretim yöntemleri geliştirme çabaları ve dijitalleşme stratejileri bulunmakta. Çin dünyanın en büyük kömür üreticisi ve tüketicisi konumunda. Çin'in kömür üretiminde lider konuma gelmesinde geleneksel kömür madenciliği yöntemlerinin ötesine geçerek akıllı madencilik teknolojileri ve dijital dönüşüm yatırımlarına hız vermiş olmasının büyük payı var. Özellikle büyük veri analitiği, yapay zeka, robotik sistemler ve uzaktan kontrol teknolojileri kömür madenciliğinde dünyada yaygın şekilde kullanılmaya başlamıştır."

Tancan, forum serisine ilişkin, "Bu mutabakat sayesinde her iki ülkenin kömür madenciliği, işletme ve kullanımdaki en son teknoloji ve deneyimlerin paylaşılmasıyla, iki ülke arasındaki teknoloji yenilik, ekipman modernizasyonu, enerji tasarrufu ve emisyon azaltma alanlarında iş birliğinin de artacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Güçlü ve vizyoner bir kömür sektörü için yeni bir adım"

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürü Abdullah Çiftçi de her iki ülkenin kömür sektöründeki bilgi ve teknoloji birikimini ortak bir zeminde buluşturan forum serisinin, enerji alanındaki iş birliğini ileriye taşıyacak önemli bir adımı da temsil ettiğini söyledi.

Çiftçi, kömürün, hala enerji üretiminde stratejik bir rol üstlendiğine vurgulayarak, "Ancak günümüz koşullarında, daha verimli, daha güvenli ve çevreye duyarlı yöntemlerle üretim yapmak, sektörümüzün öncelikli hedefi haline gelmiştir. Bu doğrultuda düzenlenen bu forum, hepimiz için değerli bir bilgi paylaşımı ve iş birliği fırsatıdır." diye konuştu.

TKİ olarak karbon yakalama ve depolama teknolojileri gibi yenilikçi yöntemlerle kömürün çevreye olan etkisini minimize edecek AR-GE projeleri yürüttüklerini belirten Çiftçi, kömürün daha temiz ve sürdürülebilir kullanımını sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Çiftçi, forumdan çıkacak her fikir, proje ve iş birliğinin daha güçlü ve vizyoner bir kömür sektörü için yeni bir adım olacağına inandığını belirterek, "Bugün burada başlayan bu süreç, sadece bugüne değil; geleceğe dair de güçlü bir mesaj vermektedir. Deneyimlerimiz, yalnızca kendimize değil, birlikte yürüdüğümüz ülkelere ve sektörlere de fayda sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.