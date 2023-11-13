Çin- Türkiye Enerji Diyalog Forumu İzmir'de gerçekleştirildi. Forumda, Çin- Türkiye Gençlik Diyaloğu oturumu düzenlendi. Oturuma Çin'den ve Türkiye'den çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.

Çin- Türkiye Enerji Diyalog Forumu SPIC'In ev sahipliğinde, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçiliği ve Türkiye-Çin Dostluk Vakfı ve Huan Qiu Ajansı tarafından gerçekleştirildi. Forumda katılımcılar "Temiz Enerjide İnovasyon ve Daha Yeşil Bir Gelecek" ve "Çevre Gençliği Düşük Karbonlu Yaşamın Hayal Güçlerini Açın" konusunda fikir alışverişinde bulundular.

Forumda konuşan Li Qian, Şangay Elektrik Enerjisi Hunutlu Enerji Santrali'nin tasarımının başlangıcında sehpalar ve erişim yolları gibi inşaat planlarının optimize edildiğini anlattı. Li Qian, santralin aynı zamanda denitrifikasyon, toz giderme ve kükürt giderme sistemlerini entegre etmek için bir dizi gelişmiş enerji tasarrufu sağlayan ve çevre dostu teknolojileri de benimsediğini belirtti. Li Qian, her yıl deniz kaplumbağalarını koruma sezonu öncesinde yavruların denize dönüş yolunun sorunsuz olmasını sağlamak amacıyla sahildeki plastik poşet, plastik kutu ve diğer çöplerin temizlenmesi ve sahilde gerekli onarımların yapılması için gönüllüleri organize ettiklerini belirtti.

Son yıllarda küresel enerji dönüşümünün hızlanmasıyla yeşil ve düşük karbonlu enerjinin önemi daha fazla öne çıktı. Tsinghua Üniversitesi'nde nükleer mühendislik yönetimi alanında yüksek lisans öğrencisi olan Zeynep Sena Nas, yeşil ve düşük karbonlu enerjinin iklim değişikliği ve çevresel açıdan sürdürülebilir kalkınma ile mücadelede önemli bir rol oynadığını söyledi. Zeynep Sena Nas, Çinli ve Türk gençlerinin öğrendikleri mesleki bilgileri iyi kullanmaları, düşük karbonlu yaşam tarzını benimsemeleri, yeşil yaşam konseptini hayata geçirmeleri, temiz enerji çözümlerini ortaklaşa geliştirmeleri, daha yeşil, daha temiz ve daha sürdürülebilir bir dünya inşa etmeleri gerektiğini belirtti. - İSTANBUL