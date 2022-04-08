Çin Turizm Akademisi: Turizm Geliri Yılın İlk Yarısında 269 Milyar ABD Dolarına Ulaşacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin Turizm Akademisi: Turizm Geliri Yılın İlk Yarısında 269 Milyar ABD Dolarına Ulaşacak

Xinhua - Ekonomi
 - Güncelleme:
Çin Turizm Akademisi: Turizm Geliri Yılın İlk Yarısında 269 Milyar ABD Dolarına Ulaşacak

SHANGHAİ, 7 Nisan (Xinhua) — Akademi, düzenlenen çevrimiçi basın toplantısında, Çin'de yılın ilk yarısında 1,9 milyardan fazla turistik gezi yapılmasının beklendiğini bildirdi. İç turizmde yılın ilk çeyreğinde 973 milyon seyahatin yapıldığı tahmin edilirken, elde edilen gelir 640 milyar yuan olarak gerçekleşti. CTA Müdürü Dai Bin yaptığı açıklamada, "Çin'in turizm ekonomisi ile ilgili yılın ilk yarısında […]

SHANGHAİ, 7 Nisan (Xinhua) — Akademi, düzenlenen çevrimiçi basın toplantısında, Çin'de yılın ilk yarısında 1,9 milyardan fazla turistik gezi yapılmasının beklendiğini bildirdi. İç turizmde yılın ilk çeyreğinde 973 milyon seyahatin yapıldığı tahmin edilirken, elde edilen gelir 640 milyar yuan olarak gerçekleşti. CTA Müdürü Dai Bin yaptığı açıklamada, "Çin'in turizm ekonomisi ile ilgili yılın ilk yarısında görece iyimser tahminlerde bulunmak için nedenlerimiz var. Ancak pandeminin yeniden ortaya çıkmasının getirdiği belirsizlikler de mevcut ve diğer şeylerin yanı sıra Kovid-19'a yönelik müdahale süreci ile insanların seyahat etmeye yönündeki istekliliğine çok dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Xinhua / Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti, Turizm, Nisan, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title