Çin Turizm Akademisi: Turizm Geliri Yılın İlk Yarısında 269 Milyar ABD Dolarına Ulaşacak

SHANGHAİ, 7 Nisan (Xinhua) — Akademi, düzenlenen çevrimiçi basın toplantısında, Çin'de yılın ilk yarısında 1,9 milyardan fazla turistik gezi yapılmasının beklendiğini bildirdi. İç turizmde yılın ilk çeyreğinde 973 milyon seyahatin yapıldığı tahmin edilirken, elde edilen gelir 640 milyar yuan olarak gerçekleşti. CTA Müdürü Dai Bin yaptığı açıklamada, "Çin'in turizm ekonomisi ile ilgili yılın ilk yarısında görece iyimser tahminlerde bulunmak için nedenlerimiz var. Ancak pandeminin yeniden ortaya çıkmasının getirdiği belirsizlikler de mevcut ve diğer şeylerin yanı sıra Kovid-19'a yönelik müdahale süreci ile insanların seyahat etmeye yönündeki istekliliğine çok dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Xinhua / Ekonomi