Çin, Tüketimi Artırmak İçin Yüksek Donanımlı Elektronik Cihaz Tedarikini Artıracak

Çin, tüketimi artırmak ve ekonomiyi güçlendirmek üzere yüksek donanımlı elektronik cihazların tedarikini artırmayı amaçlıyor. Plan kapsamında 5G cep telefonu sevkiyatlarının yerel cep telefonu pazarının yüzde 85'inden fazlasını oluşturması hedefleniyor.

BEİJİNG, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin, tüketimi artırmak ve ekonomiyi güçlendirmek üzere yüksek donanımlı elektronik cihazların tedarikini artırmayı amaçlıyor.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanan plana göre Çin, 5G cep telefonu sevkiyatlarının, 2024'e kadar yerel cep telefonu pazarının yüzde 85'inden fazlasını oluşturması için çalışma yürütecek.

Çin'de tüketici elektroniği sektöründe son yıllarda istikrarlı büyüme kaydedildi. Önde gelen bilgisayar, iletişim ve elektronik cihaz üreticileri, yılın ilk yedi ayında 276,32 milyar yuan (yaklaşık 38,39 milyar ABD doları) kar elde etti.

Cep telefonu üretimi, aynı dönemde 593 milyonu akıllı telefon olmak üzere 810 milyon adede ulaştı.

Tüketici elektroniği cihazları, Çin'in en önemli ihraç ürünlerinden birini oluşturuyor. Bu ürünlerin ihracatını istikrara kavuşturmak, tüm sektörün gelişimi için hayati önem taşıyor.

Plana göre Çin, tüketici elektronik cihaz üreticilerini, sınır ötesi e-ticaret işletmeleri kurma ve çevrimiçi ve çevrimdışı küresel pazarların potansiyelinden yararlanma konusunda da teşvik edecek.