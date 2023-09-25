Çin, Tohum Endüstrisini Desteklemek İçin Önlemler Alacak

Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı yetkilisi Zeng Yande, tohum endüstrisinin canlandırılması için kaliteli germplazm kaynaklarının yetiştirilmesi, yeniliklerin teşvik edilmesi ve sektördeki önde gelen işletmelerin geliştirilmesi gibi önlemler alacaklarını söyledi.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de bulunan Yabani Türler Germplazm Bankası'ndaki laboratuvar ortamında depolama odasını gösteren arşiv fotoğrafı. (Fotoğraf: Jiang Wenyao/Xinhua)

BEİJİNG, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı yetkilisi Zeng Yande, ülkesinin mevcut aşamalı ilerlemeyi temel alarak tohum endüstrisinin canlandırılmasını daha çok destekleyeceğini söyledi.

Zeng, Çin'in kaliteli germplazm kaynaklarının yetiştirilmesini hızlandıracağını, tohum endüstrisinde yenilikleri teşvik edeceğini ve sektördeki önde gelen işletmeleri geliştireceğini söyledi.

Zeng ayrıca tohum endüstrisindeki üslerin kapasitesinin geliştirilmesi ve sektör içinde fikri mülkiyetin daha iyi korunması için de çaba gösterileceğini belirtti.

Bu doğrultuda kullanıma hazır tarımsal germplazma kaynakları kataloğunun yayımlanması, acil ihtiyaç duyulan çeşitlerin ıslahının hızlandırılması ve sektörde faaliyet gösteren lider ve platform firmaların gelişiminin desteklenmesi de dahil olmak üzere bir dizi önlem alınacak.