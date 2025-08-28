Çin Ticaret Temsilcisi Li Çınggang, Washington'da Müzakerelerde Bulundu

Çin'in ticaret konularında baş müzakereci bürokratı konumundaki Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang, görüşmeler yapmak üzere ABD'nin başkenti Washington'ı ziyaret etti.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Hı Yongçien, Li'nin ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, Li'nin Washington'da kimlerle görüşeceğine ilişkin bilgi vermezken, Çin-ABD ekonomi ve ticaret mekanizmasını en etkin şekilde kullanmayı, sorunları eşit diyalog ve istişare yoluyla çözmesini istedikleri belirtti.

Çin ile ABD arasında tarife müzakerelerinin sürdüğü bir döneme denk gelen ziyaretin yeni tur müzakerelerin hazırlığı için yapıldığı tahmin ediliyor.

ABD tarafından yapılan açıklamada ise Li'nin bakan yardımcısı düzeyinde yetkililerle bir araya geleceği belirtildi.

Li, ABD ile mayısta Cenevre'de, haziranda Londra'da ve temmuzda Stockholm'de yapılan ticaret müzakerelerinde Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, Ticaret Bakanı Vang Vıntao ile birlikte Çin heyetinde yer almıştı.

ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı. Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan gümrük tarifesi restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı tarifeyi yüzde 145'e, Çin de ABD'ye uyguladığı tarifeyi yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca indirme kararı almıştı.

Görüşmenin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.

İki ülke heyetleri müzakerelerin yeni turu için 9-10 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelmiş ve önceki görüşmelerde varılan mutabakatın uygulanmasına yönelik tedbirlerin çerçevesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Heyetler, 28-29 Temmuz'da İsveç'in Stockholm şehrinde yürüttükleri yeni tur müzakerelerde tarifeler konusunda varılan geçici uzlaşmanın 12 Ağustos'tan itibaren 90 gün daha uzatılması konusunda anlaşmıştı.