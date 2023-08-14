Çin Ticaret Bakanlığı, politika desteğini artıracağını duyurdu

Çin Ticaret Bakanlığı, yabancı yatırımları teşvik etmek ve yatırım ortamını optimize etmek için politika desteğini artırmayı planladığını açıkladı.

BEİJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, politika desteğinin artırılacağını ve ülkeye yapılacak yatırımların teşvik edileceğini duyurdu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Chen Chunjiang Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, yabancı yatırım ortamının daha da optimize edilmesini ve yabancı yatırımları çekmeye yönelik çabaların yoğunlaştırılmasını öngören ve Çin Devlet Konseyi tarafından Pazar günü açıklanan yönergeleri uygulamak üzere bakanlığın ilgili birimlerle birlikte çalışacağını söyledi.

Chen, bakanlığın reform ve dışa açılımı derinleştirmeye, iş ortamını etkin şekilde optimize etmeye, dış ticaret ve yatırımlara istikrar kazandırmak için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğini belirtti.

Bakanlık, söz konusu yönergelere ek olarak, yılın başından bu yana getirilen politika ve önlemleri uygulamayı da sürdürecek.