Çin Ticaret Bakanlığı: Çin ve ABD, İkili Ekonomik İlişkilerin Sağlıklı Gelişimi İçin Birlikte Çalışmalı

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting, Çin ve ABD'nin dünya ekonomisine daha fazla istikrar ve pozitif enerji getirmek üzere ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimi için birlikte gayret göstermeleri gerektiğini söyledi.

BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting, Çin ve ABD'nin dünya ekonomisine daha fazla istikrar ve pozitif enerji getirmek üzere ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimi için birlikte gayret göstermeleri gerektiğini söyledi.

Sözcü Shu'nun Perşembe günkü açıklaması, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in yakın zamanda yaptığı ABD'nin acil küresel sorunlar karşısında Çin ile çalışmak istediği şeklindeki açıklamalara ilişkin bir soruya yanıt olarak geldi.

Shu, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişiminin, karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerine dayanması gerektiğini belirtti.

İki ülkenin ekonomik açıdan birbirini tamamladığını ve iç içe geçmiş çıkarlara sahip olduğunu vurgulayan Shu, her bir tarafın, diğerinin kalkınmasından fayda sağladığını dile getirdi.

Shu, ikili ekonomik ve ticari işbirliğinin sadece iki halkın yakın çıkarlarıyla ilişkili olmadığını, aynı zamanda küresel ekonomik büyümenin teşviki ve tüm halkların refahının artırılması açısından çok önemli bir rol oynadığını söyledi.