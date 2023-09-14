Çin Ticaret Bakanlığı: Çin'e yapılan yatırımlar azalmadı

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ABD ve AB'den Çin'e yapılan yatırımların azaldığı iddialarını yalanladı. Sözcü, yatırımların arttığını ve Çin'in yabancı yatırımlar için popüler bir destinasyon olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Çin pazarının yabancı yatırımlar için cazibesini koruduğunu belirterek, ABD ve AB'den Çin'e yapılan yatırımların son yıllarda azaldığı yönündeki iddiayı yalanladı.

Sözcü Perşembe günü olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD ve AB'den gelen yatırımların 2022'de, 2018'e göre yüzde 15,6 artışla 86 milyar yuana (yaklaşık 12 milyar ABD doları) ulaştığını söyledi.

He, bu yılın başından beri çok uluslu şirketlerin birçok üst düzey yöneticisinin Çin'i ziyaret ettiğini hatırlatarak, bu kişilerin Çin pazarının "bir seçenek değil bir zorunluluk" olduğunu ve Çin'deki yatırımlarını artırmaya devam edeceklerini söylediklerini aktardı.

Sözcü, Çin'in yabancı yatırımlar için negatif listeleri kısaltmaya devam edeceğini ve ülkenin yabancı yatırımlar için popüler bir destinasyon olarak kalmasını sağlamak için üst düzey dışa açılımı teşvik edeceğini sözlerine ekledi.