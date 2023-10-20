Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Avustralya Anti-Damping Komisyonu'nun Çin yapımı rüzgar kulelerine yönelik anti-damping önlemlerinin sona erdirilmesini tavsiye eden son kararının, temiz enerji sektöründe ikili işbirliğinin derinleştirilmesine yardımcı olacağını söyledi.

Çin Ticaret Bakanlığı, Avustralya'nın Çin yapımı rüzgar kulelerine yönelik anti-damping önlemlerinin sona erdirilmesini tavsiye etti

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Avustralya Anti-Damping Komisyonu'nun Çin yapımı rüzgar kulelerine yönelik anti-damping önlemlerinin sona erdirilmesini tavsiye eden son kararının, temiz enerji sektöründe ikili işbirliğinin derinleştirilmesine yardımcı olacağını söyledi.

Sözcü Perşembe günü yaptığı açıklamada, bu adımın iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik küresel çabalara katkıda bulunacağını ve karşılıklı faydayı teşvik edeceğini vurguladı.

Pazartesi günü bir temel gerçekler bildirisi yayımlayan komisyon, Çin'den Avustralya'ya ihraç edilen rüzgar kulelerine yönelik anti-damping tedbirlerinin 16 Nisan 2024 tarihinde sona ermesini önermişti.