Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa'nın Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik soruşturmasından rahatsız

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Avrupa Komisyonu'nun Çin yapımı elektrikli binek araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturma başlatma kararından son derece rahatsız olduklarını kaydetti. Sözcü, soruşturmanın yeterli kanıtlara dayanmadığını ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uymadığını belirtti.

BEİJİNG, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Avrupa Komisyonu'nun Çin yapımı elektrikli binek araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturma başlatma kararından son derece rahatsız olduklarını kaydetti.

Sözcü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın başlattığı ek gümrük vergisi soruşturması sadece sözde sübvansiyonlara ve zarar tehdidine ilişkin öznel varsayımlara dayanıyor. Soruşturma bunları destekleyecek yeterli kanıttan yoksun olduğu gibi, ilgili Dünya Ticaret Örgütü kurallarına da uymuyor. Çin bu durumdan son derece rahatsız" dedi.

Sözcü, Avrupa'nın Çin'den çok kısa süre içinde istişarelerde bulunmasını talep ettiği halde "etkin istişare materyallerini" sağlamadığını, bu suretle Çin'in hak ve çıkarlarına zarar verdiğini ifade etti.

Sözcü, Avrupa'yı küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarı ile Çin-AB kapsamlı stratejik ortaklığının sürdürülmesinden yola çıkarak ticari çözüm tedbirlerini ihtiyatlı kullanmaya çağırdı.

Sözcü ayrıca elektrikli araçların temsil ettiği yeni enerji sektöründe Çin'in Avrupa ile işbirliğinin derinleştirilmesini ve Çin-AB elektrikli araç endüstrisinin ortak gelişimi için adil, ayrımcılıktan uzak ve öngörülebilir bir pazar ortamının yaratılmasını teşvik ettiğini belirtti.

Sözcü, "Çin, Avrupa'nın soruşturmasıyla ilgili gelişmeleri yakından takip edecek ve Çinli şirketlerin meşru hak ve menfaatlerini sıkı şekilde koruyacak" dedi.