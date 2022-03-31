Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'yi Ekonomik ve Ticari Meseleleri Politize Etmeye Son Vermeye Çağırdı

BEİJİNG, 31 Mart (Xinhua) — Basın toplantısında konuşan Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting, ABD tarafının, ABD'de faaliyet göstermeleri için, Çinli şirketler de dahil olmak üzere tüm şirketlere adil, istikrarlı ve ayrımcı olmayan bir piyasa ortamı sağlaması gerektiğini söyledi. Shu, bu yorumu, ABD Federal İletişim Komisyonu'nun kısa süre önce iki Çinli telekom şirketi olan China Telecom (Amerika) ile China Mobile International USA'i sözde "Ulusal Güvenliğe Tehdit Oluşturan İletişim Ekipmanları ve Hizmetleri Listesi"ne eklemesine cevaben yaptı.

Bu hamlenin, son zamanlarda bazı Çinli şirketlerin ABD'de telekom hizmetleri sağlama yetkisinin haksız yere iptal edilmesinin ardından ABD'nin Çinli şirketlere uyguladığı bir başka baskı olduğunu söyleyen Shu, "ABD tarafı, ulusal güvenlik konseptini genişletti, ürünler ile hizmetlere yönelik pazar erişimini sınırlandırdı ve yaptırım uygulamak ile şirketleri sindirmek için devletin gücünü suistimal etti" dedi. Temel piyasa ilkeleri ile uluslararası açıdan tanınan ekonomik ve ticari kuralların bu hamleyle ihlal edildiğinin, meşru haklar ile Çinli şirketler ve ABD'dekileri de kapsayan tüketicilerin bu hamleyle zarar gördüğünün altını çizen Shu, Çin'in Çinli şirketletin meşru hakları ve çıkarlarını kararlı bir şekile korumak için gereken adımları atacağını ifade etti.

Xinhua / Ekonomi