Çin Ticaret Bakanlığı, ABD Ticaret Bakanı'nın Çin ziyaretini değerlendirdi

BEİJİNG, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo'nun 27-30 Ağustos tarihlerinde Çin'e yapacağı ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Shu, görüşmelerde Çin'in ekonomik ve ticari konulardaki endişelere yönelik tutumunu ABD'ye ileteceklerini belirtti. Sözcü, ekonomik ve ticari farklılıkların çözüme kavuşturulması ve tatbiki işbirliğinin teşvik edilmesine odaklanacak derinlemesine görüşmeleri sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Shu, iki taraf arasındaki ticaret ve yatırım dengesine ilişkin soru üzerine, Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin doğasının karşılıklı faydaya dayalı olduğunu ve iki ülke ile halklarının ortak çıkarlarına hizmet ettiğini kaydetti.

Shu, "İkili ticaret ve yatırımda son zamanlarda bazı zorluk ve güçlüklerle karşılaşıldığının farkındayız. Bunlar ABD tarafından alınan bir dizi tek taraflı ve korumacı tedbirle yakından bağlantılı" dedi.

Sözcü, ABD ile ilgili ekonomik ve ticari endişeleri dile getirmeye devam edeceklerini ifade ederek, iki ülkenin işletmeleri arasındaki ticaret ve yatırım işbirliği için adil ve istikrarlı bir iş ortamı yaratmaya çalışacaklarını belirtti.