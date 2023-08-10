Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin Yatırımları İncelemesine İlişkin Değerlendirme Yaptı

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin yurtdışındaki yatırımlarının incelenmesine ilişkin olarak çıkardığı idari emir hakkında bir değerlendirmede bulundu. Bakanlık sözcüsü, ABD'nin kendi şirketlerinin yurtdışına yatırım yapmasına sınırlamalar getirmesinin, yatırım sektöründe riski azaltma kisvesi altında sanayi ve tedarik zincirlerini kesme ve bağları koparma eylemi olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ABD şirketlerinin yurtdışındaki yatırımlarının incelenmesine ilişkin olarak ABD'nin çıkardığı idari emir hakkında Perşembe günü bir değerlendirmede bulundu.

Bakanlık sözcüsü, ABD'nin kendi şirketlerinin yurtdışına yatırım yapmasına sınırlamalar getirmesinin, yatırım sektöründe riski azaltma kisvesi altında sanayi ve tedarik zincirlerini kesme ve bağları koparma eylemi olduğunu söyledi.

Sözcü, söz konusu hamlenin ABD tarafından savunulan piyasa ekonomisi ve adil rekabet ilkelerinden tehlikeli şekilde sapmak anlamına geldiğini, işletmelerin normal iş kararlarını etkilediğini, uluslararası ekonomik ve ticari düzene zarar verdiğini, ayrıca küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenliğini ciddi şekilde bozduğunu kaydetti.

Çin'in bu konuda ciddi endişe duyduğunu ifade eden sözcü, önlem alma hakkını saklı tuttuklarını belirtti.

Sözcü, "ABD'nin piyasa ekonomisi yasalarına ve adil rekabet ilkesine saygı göstermesini, ayrıca küresel ekonomik ve ticari etkileşim ve işbirliğini suni gündemlerle önlemekten ve küresel ekonomik büyümenin toparlanmasının önüne engeller koymaktan kaçınmasını umuyoruz" dedi.