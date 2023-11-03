Çin Ticaret Bakanlığı: ABD'nin Çin'e yönelik yatırım kısıtlamaları kendine zarar veriyor

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Çin'e yönelik yatırımlara getirdiği kısıtlamaların kendine zarar verdiğini ve başkalarının çıkarlarına da zarar verdiğini belirtti. Sözcü, ABD'nin politikasının işletmeleri etkilediğini, piyasa kurallarına ve uluslararası ekonomik düzene zarar verdiğini ifade etti.

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting, ABD'nin Çin'e yönelik olarak yatırımlara getirdiği tek taraflı kısıtlamaların, kendine fayda sağlamadığı gibi başkalarının çıkarlarına da zarar veren eylemlerin tipik bir örneği olduğunu belirtti.

Shu, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin'deki ABD yatırımlarını kısıtlayan kararnamesine ilişkin soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Sözcü, ABD'nin ulusal güvenlik ve riski azaltma adı altında uyguladığı kısıtlamalar ve yatırım sektöründeki bağları koparmaya yönelik politikasının, işletmelerin normal iş kararlarını ciddi şekilde etkilediğini, piyasa kurallarına ve uluslararası ekonomik ve ticari düzene zarar verdiğini, ayrıca küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenliğini sekteye uğrattığını ifade etti.

Tek taraflı kısıtlamaların, ABD iş dünyasının endişelerini haklı çıkaracak şekilde ABD şirketlerini uluslararası rekabette dezavantajlı duruma düşüreceğini ve teknolojik ilerlemeyi engelleyeceğini vurgulayan Shu, bunun kendi kendini baltalamak olduğunu söyledi.

Shu, ABD'den Çin'in kalkınmasını engellememe ya da bağları koparmama yönündeki söylemlerini eyleme dönüştürmesini, piyasa ekonomisi kuralları ile adil rekabet ilkesine saygı göstermesini, ayrıca ticari işbirliği için sağlam bir ortam yaratmak üzere Çin'e yönelik yatırım kısıtlamalarını kaldırmasını beklediklerini kaydetti.