Çin Ticaret Bakanı Yardımcısı: Yabancı Otomobil Firmalarına Daha Güçlü Destek Sözü Verdik

BEİJİNG, 1 Nisan (Xinhua) — Wang açıklamayı, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Maliye Bakanlığı ve Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı'ndan yetkililerin yanı sıra 17 yabancı yatırımlı otomobil ve otomobil parçası üreticisinden temsilcilerin katılımıyla Perşembe günü düzenlenen ve kendisinin de başkanlık ettiği sempozyum sırasında yaptı.

Otomobil sektörünün, Çin'in yabancı yatırımları hayata geçirdiği kritik bir alan olduğuna dikkati çeken Wang, ülkenin son yıllarda pazar erişimini genişletmekte ve sektördeki yabancı firmalar için iş ortamını iyileştirmekte olduğunu ifade etti. Wang, yabancı firmaları, Çin'in yenilik odaklı ve yeşil büyüme hedefli geçiş sürecinin sunduğu fırsatları yakalamaya ve endüstriyel zincir boyunca ayak izlerini genişletmeye çağırdı.

Toplantıya katılan yabancı firmaların temsilcileri, Çin'i en önemli yurtdışı pazarlarından biri olarak gördüklerini ve yeni enerjili araçları, elektrik bataryaları, hidrojen enerjisi, araştırma ve geliştirme gibi alanlardaki yatırımları artıracaklarını belirtti.

Xinhua / Ekonomi