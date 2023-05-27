Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, DEPA'ya katılmak için son derece istekli

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, APEC Ticaret Bakanları Toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, Çin'in DEPA'ya katılımını sağlamak üzere aktif çaba gösterdiğini belirtti.

DETROIT, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Çin'in Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'na (DEPA) katılma konusunda son derece istekli olduğunu söyledi.

Wang, söz konusu açıklamayı Cuma günü ABD'nin Detroit kentinde düzenlenen 2023 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ticaret Bakanları Toplantısı sırasında Çin ile DEPA üyeleri arasında gerçekleştirilen bakanlar arası görüşmede yaptı.

Wang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in vurguladığı üzere, Çin'in DEPA'ya katılımını sağlamak üzere aktif çaba gösterilmesi gerektiğini ve Çin'in çalışmalarının bu yönde şekillendirildiğini dile getirdi.

Çin Ticaret Bakanı Wang, Çin'in bir çalışma grubu oluşturmasından sonra Çin tarafı ve DEPA üyelerinin bu bağlamda etkin çalışmalar yürüttüğünü ve olumlu ilerlemeler kaydettiğini belirtti.

Bakan, Çin'in teknik istişareleri artırmak, politika değişikliklerini aktif şekilde yürütmek, birbirlerinin endişelerini uygun şekilde ele almak ve dijital ekonomide pratik işbirliğini teşvik etmeye devam etmek üzere DEPA üyeleri ile ortak çalışmalarda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti.

DEPA üyeleri de Çin'in çalışma grubunun kaydettiği ilerleme konusunda olumlu değerlendirmelerde bulundu ve sürekli olumlu sonuçlar elde etmek üzere tüm seviyelerde kapsamlı şekilde istişarelerde bulunma ve dijital ekonomide ilgili işbirliğini derinleştirme amacıyla Çin tarafı ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Çin, DEPA'ya katılmak için 1 Kasım 2021'de resmi başvuruda bulunmuştu. Çin daha sonra DEPA üyeleri ile birçok görüşme gerçekleştirerek Çin'in dijital ekonomi konusundaki yasa, yönetmelik ve düzenleme uygulamaları hakkında açıklamalarda bulunmuş ve DEPA kapsamında işbirliğinde bulunmaya yönelik isteğini aktif şekilde sergilemişti.

Çin, 18 Ağustos 2022 tarihinde DEPA'ya katılım görüşmelerini ilerletmek üzere bir çalışma grubu kurmuş ve anlaşmaya katılım görüşmelerini başlatmıştı.